«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв дома «Арсеналу»

«Зенит» проиграл дома тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Хозяева поля первыми открыли счет, когда Кузяев добил мяч в ворота Нигматуллина. Туляки отыгрались на 25-й минуте игры, благодаря голу Панченко. Победный мяч «Арсенал» забил с пенальти. Решающий удар с «точки» в активе Бауэра.

После этого поражения «Зенит» вылетел из Кубка России и потеряет звание действующего чемпиона турнира.

Напомним, в составе «Арсенала» выступает арендованный у казанского «Рубина» Игорь Коновалов. В матче с «Зенитом» полузащитник остался в запасе.