В МВД разработали порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители

МВД России разработало порядок доставления граждан, находящихся в состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.

«Проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — гласит пояснительная записка к проекту приказа ведомства.

Напомним, Государственная дума 22 декабря приняла в третьем чтении закон о воссоздании в России системы вытрезвителей. 29 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин.



Фото: realnoevremya.ru

Полномочиями по организации и оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, закон наделяет региональные и муниципальные власти, в частности субъекты РФ смогут сами устанавливаться правила создания и деятельности вытрезвителей.

В феврале Минздрав России уточнил, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность.

Татьяна Демина