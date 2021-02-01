Минздрав РФ уточнил, кого будут отправлять в вытрезвители

В России в вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи, — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Решение о создании вытрезвителей принимают регионы. В ряде субъектов России такие учреждения уже есть.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о воссоздании в стране системы вытрезвителей. Согласно ему, такие учреждения должны создаваться в регионах с 1 января на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

В Татарстане, согласно нормативу, установленному на 2021 год, в Казани и Набережных Челнах на человека, проведшего ночь в вытрезвителе, бюджет потратит 663 рубля. В 2022-м он достигнет 615,02 рубля, в 2023-м — 616,55 рубля.

Татьяна Леухина