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Казанцы жалуются в соцсетях на цены такси

07:40, 09.02.2021 1
Казанцы жалуются в соцсетях на цены такси
Фото: kzn.ru

В последние дня в соцсетях появились жалобы на сервисы заказов такси, необоснованно взвинчивающих цены. Так, проехать от проспекта Победы до улицы Академика Глушко было предложено почти за 300 рублей.

По словам собеседников «Реального времени», цены на такси стали существенно дороже и в выходные дни. Так, в прошедшую субботу «Яндекс» предлагал отправиться из центра до Горок за 500 рублей, а в воскресенье Uber оценивал поездку от «Парк Хауса» до улицы Гагарина в 330 рублей.

Ольга Плешкова
АвтоОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:33
    Кто-же вас бесплатно будет возить? Цены на бензин растут третью неделю, а на продукты постоянно. И что вы хотите? Таксистам тоже надо кормить свои семьи. Все вопросы к правительству, пожалуйста.
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