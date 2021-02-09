Казанцы жалуются в соцсетях на цены такси

В последние дня в соцсетях появились жалобы на сервисы заказов такси, необоснованно взвинчивающих цены. Так, проехать от проспекта Победы до улицы Академика Глушко было предложено почти за 300 рублей.

По словам собеседников «Реального времени», цены на такси стали существенно дороже и в выходные дни. Так, в прошедшую субботу «Яндекс» предлагал отправиться из центра до Горок за 500 рублей, а в воскресенье Uber оценивал поездку от «Парк Хауса» до улицы Гагарина в 330 рублей.

Ольга Плешкова