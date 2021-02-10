Правительство РФ утвердило проекты по программе модернизации ТЭС на 2026 год

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В список вошли 15 площадок, среди них проекты компаний «Интер РАО», «Т Плюс», «Юнипро», Сибирской генерирующей компании (СГК). Суммарная установленная мощность проектов составляет 3804,8 МВт. Из них в Европейской части России и на Урале восемь проектов суммарной мощностью 3019,9 МВт, в Сибири — семь проектов на 784,9 МВт.

На втором месте по объему мощности стоит «Юнипро», которая будет модернизировать 830 МВт на Сургутской ГРЭС-2. Ряд компаний СГК прошли с заявками суммарно на 849,9 МВт, сообщает Финам.ру.

«Т Плюс» включена в список с проектом модернизации на Ижевской ТЭЦ-2 на 125 МВт. «Байкальская энергетическая компания» забрала 150 МВт для Иркутской ТЭЦ-10, а ТГК-16 — 100 МВт для Нижнекамской ТЭЦ.

Программа модернизации ТЭС началась в России в 2019 году. Проекты отбираются на конкурсной основе. Уже прошли отборы заявок с вводом модернизированной мощности в 2022—2026 годах.