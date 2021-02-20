В Татарстане план по вводу жилья выполнили уже на 16,5%

В Татарстане план по вводу жилья на 2020 год выполнили уже на 16,5%. Всего же в этом году запланировано ввести 2 млн 670 тыс. кв. м. жилья, напомнил на сегодняшнем совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На сегодня сдано 17 соципотечных домов. Всего хотят ввести в эксплуатацию 161 дом, в том числе 69 находятся в высокой стадии готовности. Также в текущем году планируется ввести 164 многоквартирных дома, на данный момент сданы 38, еще 43 дома имеют высокую степень готовности.

Кроме того, в 2021 году должны быть сданы 8 330 индивидуальных домов. На текущий момент сданы 1 505 из них, или 18,1% от плана, сообщает пресс-служба главы РТ.

Недавно Татарстан вошел в число лидеров по темпам строительства жилья — прирост составил 46%, то есть в 928 тыс. кв. м. Республика оказалась по этому показателю четвертой среди регионов РФ.