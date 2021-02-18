Татарстан попал в пятерку лидеров по темпам строительства жилья

Татарстан вошел в число лидеров по темпам строительства жилья — прирост составил 46%, то есть в 928 тыс. кв. м. Татарстан оказался на четвертом месте по темпам строительства жилья. Об этом сообщают «Известия».



Первое место занял Приморский край с приростом в 61% от всего объема строительства, 520 тыс. кв. м.; второе — Воронежская область (+49%, или 730 тыс. кв. м); тройку лидеров замыкает Тюменская область (+48%, 923 тыс. кв. м). Пятое место занимает Удмуртская Республика (+41%, 398 тыс. кв. м)

Фото: pixabay.com

Москва и Петербург же оказались на 11-м и 19-м местах. Столица России показала прирост в 26,2%, или 4,3 млн кв. м., Петербург — 12,6%, 1,6 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что татарстанцы в 2020 году интересовались недвижимостью чаще на 36%. Также в республике вырос спрос на загородную недвижимость на 60% за год.

Маргарита Головатенко