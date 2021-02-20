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Этап Кубка мира по фехтованию в Казани пройдет на площадке «Казань Экспо»

11:16, 20.02.2021
Этап Кубка мира по фехтованию в Казани пройдет на площадке «Казань Экспо»
Фото: realnoevremya.ru

Этап Кубка мира по фехтованию в Казани начнется 19 марта и пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо». Предстоящий турнир станет заключительным для квалификации на Олимпийские игры в Токио.

На соревнования в столицу Татарстана планируют приехать около 400 спортсменов из 40 стран мира, а также 109 судей, которые войдут в судейский корпус. Все участники турнира должны будут пройти тестирование на коронавирус до приезда в Казань.

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что на соревнования, которые продлятся до 23 марта, приедут все сильнейшие шпажисты мира.

Напомним, в прошлом году Казань впервые принимала этап Кубка мира по фехтованию.

СпортОбщество
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