В Нижнекамском районе Татарстана горит производственный цех

В селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района на территории БСИ произошел крупный пожар. Загорелся цех частной компании.

Сообщение о пожаре поступило в 09.15, меньше чем через 15 минут ранг пожара был повышен до №2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Огонь был локализован в 10.27. Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. м.

В здании хранились сырье и готовая продукция (полимерная подложка для ламината). Возгорание предварительно произошло при пуске оборудования.