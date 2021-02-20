Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков может перейти на тренерскую работу

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассматривает вариант с приостановкой карьеры футболиста. Об этом сообщил представитель футболиста Алексей Сафонов.

По словам футбольного агента, его клиент сомневается в целесообразности игры за «Тамбов» в оставшейся части сезона.

«Да, варианты с трансфером были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: «Слушай, в «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу — пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг появится кто-то хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду». Рыжиков уже рассуждает, как тренер», — сказал Сафонов.

Фото: Платон Шиликов (bolshoisport.ru)

Агент также отметил, что Рыжиков готов рассмотреть предложение стать играющим тренером в одном из клубов. По мнению Сафонова, сейчас вратарь находится в своей лучшей форме.

«Вдруг позовут Рыжикова играющим тренером? Он неконфликтный. Никогда не говори «никогда» — мы готовы к любому решению. Были готовы и закончить карьеру, объявить об этом. Рыжиков сейчас в отличной форме, лучшей, чем в годы чемпионств с «Рубином». Посмотрите статистику по отбитым — Рыжиков в тройке. Кому-то помочь — да, можно. Но срываться, срочно куда-то бежать…» — заявил Сафонов.

Напомним, в пятницу на заседании комиссии по лицензированию было принято решение о продолжении выступления «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России. Ранее тамбовский клуб планировал сняться с турниров из-за финансовых сложностей. Помочь «Тамбову» обещали другие клубы РПЛ, сообщив о готовности предоставить игроков в аренду.

Одним из игроков, который присоединится к тамбовской команде, станет нападающий «Рубина» Кирилл Климов. Форвард казанцев будет арендован «Тамбовом» до конца сезона.