«Рубин» отдаст Климова в аренду в «Тамбов» до конца сезона

Нападающий «Рубин» Кирилл Климов перейдет на правах аренды в «Тамбов». Об этом сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Он также рассказал, кто еще пополнит команду в ближайшее время.

«Пока к нам точно приходят в аренду Александр Денисов, Роман Минаев из «Арсенала», из «Рубина» — Кирилл Климов. Также Азер Алиев придет к нам на минимальный контракт. По всем остальным сейчас обсуждаем, в ближайшее время все решится», — сказал Худяков.

При этом он отметил, что на данный момент в расположении клуба находятся всего 7-8 футболистов.

Павел Худяков. Фото: fc-tambov.ru

Напомним, в пятницу на заседании комиссии по лицензированию было принято решение о продолжении выступления «Тамбова» в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России. Ранее тамбовский клуб планировал сняться с турниров из-за финансовых сложностей. Помочь «Тамбову» обещали другие клубы РПЛ, сообщив о готовности предоставить игроков в аренду.

Климов перешел в «Рубин» в октябре 2020 года из французского «Монако». За казанский клуб нападающий провел 3 матча в РПЛ, но результативными действиями не отметился.