Замглавы Минстроя Татарстана рассказал, как будут снижаться расходы тепла

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Перед Минстроем Татарстана стоит задача сократить расходы тепла. В том числе требуется оснастить все жилые дома узлами погодного регулирования.

В Казани таких улов нет приблизительно в 50% домов, рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«За один год этот вопрос решить нельзя, потому что мы действуем только в рамках программы капитального ремонта, но потихоньку будем двигаться», — заявил он в интервью проекта Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

Напомним, в этом году заметно выросла плата за коммунальные услуги. Наибольший скачок обеспечила графа «Отопление». На возмущение татарстанцев коммунальщики ответили, что главной причиной является холодная зима.

За январь платежки оказались еще выше, а февраль в этом году выдался еще более холодным.