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Минстрой РТ: «За плохо утепленные окна в квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома»

15:10, 12.02.2021 4
Минстрой РТ: «За плохо утепленные окна в квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома»
Фото: pixabay.com

За январь 2021 года в Набережных Челнах потребление тепла из-за морозов увеличилось на 22% относительно января 2020 года. Среднесуточная температура в городе за первый месяц года составила 11,8 градуса, что холоднее аналогичного периода 2020 года на 6,9°C, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«Необходимо отметить, что начисление платежей за отопление производится по фактическому потреблению тепловой энергии, зафиксированному общедомовыми приборами учета. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии по городу Набережные Челны составляет 99,9%, узлами погодного регулирования — 99%», — сообщили в ведомстве.

В Минстрое отметили, что в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, экономия средств на оплату зависит от самих жильцов: «За плохо утепленные окна и открытые форточки в отдельных квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома. Важно уделять внимание дверям и окнам в подъездах, которые также должны быть закрыты».

Недавно прокуратура Татарстана проверила, как челнинские УК начисляли плату за коммунальные услуги. Надзорное ведомство действительно нашло случаи необоснованно высоких начислений за отопление, но речь идет о нескольких домах. В целом же выводы прокуроров совпадают с позицией чиновников: основной причиной повышения платежей стали холода. Кроме похолодания, по платежкам челнинцев ударили отсутствие теплоизоляции и открытые форточки в подъездах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:14
    Хорошая отмазка)))
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  • Анонимно 15:45
    В минстрое прежде чем , что то говорить включите мозги. Теплоноситель подается в дом одной температуры и от открытых дверей или не утепленных окон он не становиться горячей.
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    Анонимно 16:33
    Всё верно они говорят. Почитайте как работают счетчики тепла.
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    Анонимно 16:36
    А вы посмотрите один из основных законов физики- чем больше тело(дом) излучает тепло в окружающую среду(улицу), тем больше требуется на нагрев тела.И если дом теряет тепло через криво и неправильно смонтированные окна,двери и неправильно рассчитанные стены с утеплителем, тем дороже будет его нагревать.
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