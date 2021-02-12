Минстрой РТ: «За плохо утепленные окна в квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома»

За январь 2021 года в Набережных Челнах потребление тепла из-за морозов увеличилось на 22% относительно января 2020 года. Среднесуточная температура в городе за первый месяц года составила 11,8 градуса, что холоднее аналогичного периода 2020 года на 6,9°C, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«Необходимо отметить, что начисление платежей за отопление производится по фактическому потреблению тепловой энергии, зафиксированному общедомовыми приборами учета. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии по городу Набережные Челны составляет 99,9%, узлами погодного регулирования — 99%», — сообщили в ведомстве.

В Минстрое отметили, что в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, экономия средств на оплату зависит от самих жильцов: «За плохо утепленные окна и открытые форточки в отдельных квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома. Важно уделять внимание дверям и окнам в подъездах, которые также должны быть закрыты».

Недавно прокуратура Татарстана проверила, как челнинские УК начисляли плату за коммунальные услуги. Надзорное ведомство действительно нашло случаи необоснованно высоких начислений за отопление, но речь идет о нескольких домах. В целом же выводы прокуроров совпадают с позицией чиновников: основной причиной повышения платежей стали холода. Кроме похолодания, по платежкам челнинцев ударили отсутствие теплоизоляции и открытые форточки в подъездах.

