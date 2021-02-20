Сборная России по водному поло вышла в полуфинал квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло крупно обыграла команду Канады (17:9) в четвертьфинале квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

Россияне забили первыми, но канадцы почти сразу сравняли счет (единственный раз за игру). Ближе к концу стартовой четверти команда Сергея Евстигнеева прибавила и организовала свой первый отрыв — 5:2.

В начале третьего периода канадцы немного отыграли отставание, сократив преимущество России до двух мячей. После этого россияне смогли забить еще четырежды, пропустив лишь два гола. Благодаря этому российская команда вышла на заключительный период с комфортным счетом и спокойно довела дело до итогового разгрома.

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Константин Харьков, забивший 5 голов. Еще пять мячей забросили ватерполисты казанского «Синтеза» — дублем отметился капитан сборной Сергей Лисунов, а в активе Никиты Деревянкина и Романа Шепелева по одному точному удару.

Благодаря этой победе россияне вышли в полуфинал квалификации к Олимпиаде, где встретятся с командой Греции (в субботу в 22.00 мск). Такой результат покорился сборной России впервые за последние три аналогичных турнира (2008, 2012 и 2016 годы).



В другой полуфинальной паре сыграют команды Черногории и Хорватии.

В случае выхода в финал российские ватерполисты гарантируют себе участие в Олимпийских играх в Токио. Мужская команда России по водному поло не участвовала на Олимпиаде с 2004 года, когда завоевала бронзовые медали в Афинах.

Напомним, в составе сборной России на турнире выступают шесть ватерполистов казанского «Синтеза».

Канада — Россия — 9:17 (2:5, 3:3, 3:4, 1:5)

Канада: Константин-Бикари, Коут — по 3, С. Спунер — 2, Гардиан — 1;

Россия: Харьков — 5, Меркулов, Нагаев — по 4, Лисунов — 2, Шепелев, Деревянкин — по 1 (Иванов 7 сэйвов).