В Казани дети будут проходить программу реабилитации от комитета Спецолимпиады — видео

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В Казани в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» внедрили программу 5 Fit. Она разработана комитетом Специальной Олимпиады, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Инновационная программа предусматривает занятия спортом пять раз в неделю, употребление в пищу каждый день пяти фруктов и овощей и такого же количества бутылок воды.

«Цель нашей работы — это поддержание здоровья физического и умственного наших детей», — рассказал директор реабилитационного центра Рустем Ахмадуллин.

В центре «Солнечный» программа работает в тестовом режиме, окончательно внедрить ее планируются уже в первом квартале текущего года. Также в 2021 году она заработает во всех реабилитационных центрах Татарстана.

Физические упражнения по программе 5 Fit совмещают с занятиями на тренажерах: улучшается мышечный каркас, осанка и даже речь. Результат направлен на социализацию детей.

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января в 2022 году.



Татьяна Демина