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В Набережных Челнах определили лучших художников 2020 года

00:29, 20.02.2021
В Набережных Челнах определили лучших художников 2020 года
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах определили победителей городской конкурсной выставки «Художник года-2020» в семи номинациях, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Победителями стали:

  • Александр Петров в номинации «Живопись»;
  • Рият Мухаметдинов в номинации «Графика»;
  • Факиль Гайфутдинов в номинации «Скульптура»;
  • Чулпан Шарифуллина в номинации «Декоративно-прикладное искусство и скульптура»;
  • Татьяна Низамова в номинации «Новые имена»;
  • Фоат Закиров в номинации «Народное искусство»;
  • Рауза Иванова в номинации «Набережные Челны. История и современность».

Всего на выставке в автограде 113 авторов представили более 200 работ в разных жанрах и техниках. Ее можно будет посетить в большом зале Набережночелнинской картинной галереи до 14 марта.

Летом в Набережных Челнах под мостом на набережной Габдуллы Тукая работала выставка «Женское лицо Победы», на которой жители города смогли ознакомиться с историческими документами, биографическими данными и фотографиями участниц войны.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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