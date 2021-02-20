В Набережных Челнах определили лучших художников 2020 года
В Набережных Челнах определили победителей городской конкурсной выставки «Художник года-2020» в семи номинациях, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.
Победителями стали:
- Александр Петров в номинации «Живопись»;
- Рият Мухаметдинов в номинации «Графика»;
- Факиль Гайфутдинов в номинации «Скульптура»;
- Чулпан Шарифуллина в номинации «Декоративно-прикладное искусство и скульптура»;
- Татьяна Низамова в номинации «Новые имена»;
- Фоат Закиров в номинации «Народное искусство»;
- Рауза Иванова в номинации «Набережные Челны. История и современность».
Всего на выставке в автограде 113 авторов представили более 200 работ в разных жанрах и техниках. Ее можно будет посетить в большом зале Набережночелнинской картинной галереи до 14 марта.
Летом в Набережных Челнах под мостом на набережной Габдуллы Тукая работала выставка «Женское лицо Победы», на которой жители города смогли ознакомиться с историческими документами, биографическими данными и фотографиями участниц войны.
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