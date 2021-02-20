В Набережных Челнах определили лучших художников 2020 года

В Набережных Челнах определили победителей городской конкурсной выставки «Художник года-2020» в семи номинациях, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Победителями стали:

Александр Петров в номинации «Живопись»;

Рият Мухаметдинов в номинации «Графика»;

Факиль Гайфутдинов в номинации «Скульптура»;

Чулпан Шарифуллина в номинации «Декоративно-прикладное искусство и скульптура»;

Татьяна Низамова в номинации «Новые имена»;

Фоат Закиров в номинации «Народное искусство»;

Рауза Иванова в номинации «Набережные Челны. История и современность».

Всего на выставке в автограде 113 авторов представили более 200 работ в разных жанрах и техниках. Ее можно будет посетить в большом зале Набережночелнинской картинной галереи до 14 марта.

Летом в Набережных Челнах под мостом на набережной Габдуллы Тукая работала выставка «Женское лицо Победы», на которой жители города смогли ознакомиться с историческими документами, биографическими данными и фотографиями участниц войны.

Татьяна Демина