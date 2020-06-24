В Челнах на набережной Тукая открылась выставка

В Набережных Челнах под мостом на набережной Габдуллы Тукая открылась выставка «Женское лицо Победы».



Так, челнинцы смогут увидеть исторические документы, биографические данные, фотографии участниц войны. Также на специальных планшетах указан полный список женщин, призванных на фронт челнинским районным военкоматом, сообщается в официальном аккаунте историко-краеведческого музея Набережных Челнов.

Ранее на набережной озера Кабан открылась экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова. Работы вывесили на нижней палубе набережной. Для того чтобы увидеть их, нужно спуститься по лестнице с площадки театра Камала и повернуть налево.

