Сборная России по баскетболу уступила Италии в отборе на Евробаскет-2022

Сборная России уступила команде Италии (66:70) в матче отборочного раунда Евробаскета-2022.

Россияне промазали по ходу встречи 23 трехочковых броска. Решающей стала вторая четверть игры, в которой команда Базаревича уступила 5 очков.

Самым результативным игроком сборной России стал Воронцевич. В активе капитана российской команды 11 набранных очков и 11 подборов.

После четырех сыгранных матчей в активе россиян две победы и два поражения. Команда Базаревича занимает вторую строчку в группе В.

Россия — Италия — 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20)

Россия: Воронцевич (11 + 11 подборов), Антипов (9 + 5 подборов), Бабурин (8 + 5 подборов), Мотовилов, Стребков (оба — 8), Михаил Кулагин (7 + 6 подборов), Ивлев (6), Ильницкий (5), Валиев (4 + 6 подборов), Лопатин.

Италия: Тесситори (27 + 9 подборов), Риччи (12), Списсу (11 + 5 передач), Пайола (5 + 5 подборов).