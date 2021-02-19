Клиенты Банка ЗЕНИТ совершили операций через СБП на сумму 3,5 млрд рублей
Клиенты Банка ЗЕНИТ с момента подключения к системе быстрых платежей в начале 2020 года совершили 532 520 операций на общую сумму 3,5 млрд рублей. Средняя сумма денежных переводов составила 6 624 рубля.
«За прошедший год наши клиенты высоко оценили удобство, оперативность и безопасность системы быстрых платежей. Во время локдауна сервис стал популярным среди клиентов, которые ранее активно не использовали мобильное приложение. После снятия ограничений пользователи продолжают решать повседневные финансовые вопросы с помощью этого сервиса. В наших планах запустить оплату по QR–коду через СБП, а также переводы денежных средств по запросу получателя», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
Система быстрых платежей была запущена в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (4+) 28 января 2020 года. Лимит на одну операцию составляет до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана. Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Сейчас к СБП подключены более 200 банков.
Справка
ПАО «Банк ЗЕНИТ» работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 74,9% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем с 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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