Клиенты Банка ЗЕНИТ совершили операций через СБП на сумму 3,5 млрд рублей

Клиенты Банка ЗЕНИТ с момента подключения к системе быстрых платежей в начале 2020 года совершили 532 520 операций на общую сумму 3,5 млрд рублей. Средняя сумма денежных переводов составила 6 624 рубля.

«За прошедший год наши клиенты высоко оценили удобство, оперативность и безопасность системы быстрых платежей. Во время локдауна сервис стал популярным среди клиентов, которые ранее активно не использовали мобильное приложение. После снятия ограничений пользователи продолжают решать повседневные финансовые вопросы с помощью этого сервиса. В наших планах запустить оплату по QR–коду через СБП, а также переводы денежных средств по запросу получателя», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Система быстрых платежей была запущена в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (4+) 28 января 2020 года. Лимит на одну операцию составляет до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана. Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Сейчас к СБП подключены более 200 банков.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»