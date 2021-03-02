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Казань встала в 9-балльных пробках

17:45, 02.03.2021 1
Казань встала в 9-балльных пробках
Фото: kzn.ru

Во вторник вечером в Казани пробки снова достигли 9 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сейчас в центре заторы образовались по обе стороны Булака, на улицах Московской, Пушкина, в Щербаковском переулке, на Тихомирнова. Стоят улицы Салимжанова, Габдуллы Тукая, Туфана Миннуллина, Назарбаева в районе станции метро «Суконная слобода».

В Советском районе затруднено движение по улицам Гвардейской, Николая Ершова. Затруднен проезд через развязку на улице Аграрной. Пробка на улице Патриса Лумумбы упирается в затор на улице Космонавтов. Также стоят автомобили на Аделя Кутуя, проспекте Альберта Камалеева, Назиба Жиганова, Родины.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:17
    Утром на работу добирался вместо 30 мин около 1,5 часов !
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