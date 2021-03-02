Казань встала в 9-балльных пробках

Во вторник вечером в Казани пробки снова достигли 9 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сейчас в центре заторы образовались по обе стороны Булака, на улицах Московской, Пушкина, в Щербаковском переулке, на Тихомирнова. Стоят улицы Салимжанова, Габдуллы Тукая, Туфана Миннуллина, Назарбаева в районе станции метро «Суконная слобода».

В Советском районе затруднено движение по улицам Гвардейской, Николая Ершова. Затруднен проезд через развязку на улице Аграрной. Пробка на улице Патриса Лумумбы упирается в затор на улице Космонавтов. Также стоят автомобили на Аделя Кутуя, проспекте Альберта Камалеева, Назиба Жиганова, Родины.

Ольга Плешкова