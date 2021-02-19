Бурундийский футболист Бизоза официально перешел в «Уфу»

Полузащитник «Олесунна» и сборной Бурунди Парфе Бизоза стал игроком «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

21-летний бурундийский футболист подписал контракт с «Уфой» сроком на 3,5 года. По некоторым данным, трансфер игрока обошелся уфимскому клубу в 200 тысяч евро.

Бизоза провел за «Олесунн» один сезон, по его итогам команда заняла последнее место в высшем чемпионате Норвегии. Она набрала всего 11 очков в 30 матчах и пропустила 85 голов. Для бурундийца это был дебютный сезон на высшем уровне.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе экс-капитана «Ахмата» Олега Иванова.