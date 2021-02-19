Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир WTA в Мельбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Мари Боузкову из Чехии в финале турнира WTA в Мельбурне.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу россиянки. За матч российская теннисистка совершила 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.
3rd career title!@DKasatkina outlasts Bouzkova 4-6, 6-2, 6-2 to claim the Phillip Island Trophy title! #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/LIR4ZpcFhn— wta (@WTA) February 19, 2021
Для Касаткиной победа на турнире Phillip Island Trophy стала первой в WTA с 2018 года, когда она выиграла на Кубке Кремля в Москве.
Напомним, накануне российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале турнира Australian Open в Мельбурне.Спорт
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