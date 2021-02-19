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Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир WTA в Мельбурне

11:35, 19.02.2021
Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир WTA в Мельбурне
Фото: twitter.com/wta

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Мари Боузкову из Чехии в финале турнира WTA в Мельбурне.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу россиянки. За матч российская теннисистка совершила 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.

Для Касаткиной победа на турнире Phillip Island Trophy стала первой в WTA с 2018 года, когда она выиграла на Кубке Кремля в Москве.

Напомним, накануне российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале турнира Australian Open в Мельбурне.

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