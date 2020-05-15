В Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за перевернутый российский флаг

В Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за то, что она неправильно повесила российский флаг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как передает ведомство, над входом в детсад «Золушка» государственный триколор России висел в перевернутом виде. По данному факту прокуратура провела проверку и вынесла представление об устранении нарушений и привлечении ответственных должностных лиц.

В свою очередь заведующая наказала сотрудницу, которая неправильно повесила флаг.

Ранее «Реальное время» рассказывало, какую эволюцию прошел один из главных государственных символов страны за минувшие восемь столетий и почему он совпадает по цветам с флагом Голландии.

