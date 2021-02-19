Путин присвоил звание генерал-майора начальнику полиции Татарстана

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания больше 50 сотрудникам Вооруженных сил РФ, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и таможенных органов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Так, заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов получил звание генерал-майора.



Фото: kzn.ru

В разные годы Сколов был начальником Управления МВД России по Набережным Челнам (с 2013 по 2016 годы) и Казани (с 2016 по 2019 годы). В 2019 году стал заместителем министра — начальником полиции МВД Татарстана.

В мае прошлого года Соколов получил благодарность от президента Татарстана Рустама Минниханова.