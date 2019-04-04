Полицию МВД Татарстана возглавил Алексей Соколов
Новым заместителем министра — начальником полиции МВД Татарстана стал полковник Алексей Соколов. Указ о его назначении президент РФ подписал еще 1 апреля.
Ранее Соколов занимал пост главы УВД Казани.
Напомним, прежний замминистра — начальник полиции МВД Татарстана Рафаиль Гильманов в феврале 2019 года занял пост секретаря Совета безопасности РТ.
Справка
Алесей Владимирович Соколов
- Родился 8 мая 1975 года в Заинске.
- В 1998 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция.
- В органах внутренних дел служит с 1994 года. Службу начинал в должности оперуполномоченного Заинского ГРОВД;
- в 1997 году назначен на должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Заинского ГРОВД;
- в 1998 году – начальник отделения уголовного розыска Заинского ГРОВД;
- с 2002 года — начальник отдела уголовного розыска Заинского ГРОВД;
- с 2007 года – назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Альметьевского ГРОВД.
- С апреля 2007 года – начальник отдела уголовного розыска Заинского ГРОВД. В сентябре 2007 года назначен первым заместителем начальника ОВД — начальником криминальной милиции Заинского ОВД.
- С января 2011 года – начальник Чистопольского ОВД, с июня 2011 года — начальник отдела МВД России по Чистопольскому району.
- С октября 2013 года — начальник Управления МВД России по г. Набережные Челны.
- С октября 2016 года по апрель 2019 года — начальник Управления МВД России по г. Казани.
- Награжден государственными и ведомственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка»,«За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней. Присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД РТ». Нагрудными знаками «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции, «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За отличную службу в МВД по РТ».
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