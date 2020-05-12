Минниханов объявил президентские благодарности начальнику полиции Татарстана и артисту Казанского ТЮЗа
Президент Татарстана подписал два распоряжения об объявлении благодарностей. В число награжденных вошли чиновники, деятели культуры и спорта.
Среди них артист Казанского ТЮЗа Сергей Мосейко, начальник группы информации и связи с общественностью ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РТ» Марат Рахматуллин, замглавы МВД по РТ — начальник полиции Алексей Соколов и президент республиканской Федерации бадминтона Юрий Чаплыгин.
В первом распоряжении, помимо указанных деятелей, благодарность объявляется чиновнику Минэкологии РТ Самату Вахитову, сотруднице Минтранса Татарстана Татьяне Галикбаровой, спасателю Максиму Сухову и ветерану органов прокуратуры Нурие Хамтдуллиной.
Отдельным документом благодарность объявлена завкафедрой КГАСУ Фаилу Ахмадиеву.ОбществоВласть Татарстан
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