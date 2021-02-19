Татарстанские ученые разработали систему оценивания степени усталости авиапилотов

Ученые из татарстанского Университета Иннополис разработали систему контроля состояния мозга, в частности уровня концентрации внимания и степени усталости пилотов самолетов и водителей. Первые прототипы тренажеров на базе данной системы ожидается представить в ближайшие два года.

Разработка принадлежит коллективу лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис, которой руководит профессор Александр Храмов. В основе системы лежит новый подход к анализу нейрофизиологических данных, который предложил старший научный сотрудник лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Владимиру Максименко.

Фото: realnoevremya.ru

«Интегративный мозг» представляет собой шлем с электродами для головы и внешнего интерфейса. По электрической активности головного мозга система способна определить уровень концентрации внимания у пилотов самолетов, водителей наземного транспорта, а также у детей с особенностями развития, например детским церебральным параличом.

Система может сообщить человеку, что он устал и ему следует отдохнуть. На базе новинки ученые будут создавать специальные тренажеры концентрации внимания для пилотов и водителей. Также при помощи разработки диспетчер сможет узнать, кто из двух пилотов в настоящее время сильнее устает, и перераспределять нагрузку между ними.

Также, по словам Максименко, еще одна важная сфера его научных интересов — система изучения нейронной активности мозга, в частности, предсказание и предотвращение приступов эпилепсии, пишет «РИА Новости».

Специалисты анализировали инвазивные сигналы головного мозга, которые регистрировались у лабораторных крыс во время эпилептических приступов, и выяснили, что приступ возникает спонтанно, но ему предшествует фаза определенной активности нейронов головного мозга. Это открытие позволило получить полную информацию о том, как функционирует определенная область мозга. Результаты последних исследовании ученых Иннополиса показали, что у людей приступы эпилепсии развиваются аналогично. Сейчас они ведут научно-исследовательскую работу совместно с рядом ведущих медицинских исследовательских центров.

На этой неделе стало известно о разработке учеными из Иннополиса первой в России цифровой операционной.