В Иннополисе создали первую в России цифровую операционную
Ученые университета Иннополис в Татарстане разработали первую в России цифровую операционную. Использовать ее возможности врачи смогут самостоятельно, для этого им не нужно обращаться за помощью к IT-специалистам.
Теперь хирурги смогут сделать 3D-модель органа, видео и изображения на основе данных МРТ, сохранить в облачном хранилище, а потом с помощью новой программы загрузить на очки смешанной реальности нужные модели и файлы для использования во время операции.
Работает программа следующим образом: медик берет очки в операционную и с помощью жестов запускает приложение. Специалист может рассмотреть смоделированный орган, увеличивать его и вращать на 360 градусов, сопоставить его с настоящим органом. Это поможет сориентироваться при подготовке и во время лапароскопической операции, когда все манипуляции проводятся под кожей через небольшие надрезы.
Настройка очков занимает несколько минут. Такой же алгоритм возможен при любой операции. Разработку уже применили во время 30 операций в урологии и онкологии в Университетской клинике урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им А. И. Евдокимова, отделениях урологии №2 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, передает ТАСС.
В декабре ученые университета Иннополис представили «умную» майку для спортсменов. Благодаря датчикам она указывает на ошибки во время выполнения упражнений.
Ранее сообщалось, что специалисты Университета Иннополис совместно с коллегами из Лондонского университета планируют разработать робототехнические системы, которые будут помогать человеку на производстве, при переносе тяжестей и в реабилитации после инсульта.
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