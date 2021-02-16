В Иннополисе создали первую в России цифровую операционную

Ученые университета Иннополис в Татарстане разработали первую в России цифровую операционную. Использовать ее возможности врачи смогут самостоятельно, для этого им не нужно обращаться за помощью к IT-специалистам.

Теперь хирурги смогут сделать 3D-модель органа, видео и изображения на основе данных МРТ, сохранить в облачном хранилище, а потом с помощью новой программы загрузить на очки смешанной реальности нужные модели и файлы для использования во время операции.

Работает программа следующим образом: медик берет очки в операционную и с помощью жестов запускает приложение. Специалист может рассмотреть смоделированный орган, увеличивать его и вращать на 360 градусов, сопоставить его с настоящим органом. Это поможет сориентироваться при подготовке и во время лапароскопической операции, когда все манипуляции проводятся под кожей через небольшие надрезы.

Фото: realnoevremya.ru

Настройка очков занимает несколько минут. Такой же алгоритм возможен при любой операции. Разработку уже применили во время 30 операций в урологии и онкологии в Университетской клинике урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им А. И. Евдокимова, отделениях урологии №2 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, передает ТАСС.



В декабре ученые университета Иннополис представили «умную» майку для спортсменов. Благодаря датчикам она указывает на ошибки во время выполнения упражнений.



Ранее сообщалось, что специалисты Университета Иннополис совместно с коллегами из Лондонского университета планируют разработать робототехнические системы, которые будут помогать человеку на производстве, при переносе тяжестей и в реабилитации после инсульта.



Татьяна Леухина