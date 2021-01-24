В Татарстане при столкновении Daewoo Nexia и Lada Granta погиб младенец

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В воскресенье утром, в 11:10 (мск), в Татарстане на трассе произошло ДТП, в результате которого погиб грудной ребенок. Под Челнами столкнулись Daewoo Nexia и Lada Granta.

По данным МВД по РТ, столкновение произошло на 19-м км автодороги Набережные Челны — Сарманово. Предварительно полиция считает, что водитель «Нэксии» совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там он и врезался в «Гранту».

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Пассажирка отечественного авто сидела за водителем. На руках она держала четырехмесячного ребенка. От удара он получил травму. Младенца отправили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он умер, не доехав до БСМП.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.