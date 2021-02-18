Квартальнов раскритиковал судейство в матче с «Салаватом»: «Игрок не поскользнулся? Считаю, он симулировал»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квариальнов раскритиковал судейство в матче его команды с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

— Что могу сказать об удалении Воронкова в концовке? Игрок «Салавата» не поскользнулся? Я вообще не приветствую нырки, у нас в команде это не принято. Хочется получить нормально удаление. У нас Педана и Глухова удалили за симуляцию. Я думаю, что там не было «красивого падения». Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал. Или просто споткнулся. Если такие матчи будут решать удаления подобного характера, то это плохо. Игра не должна ломаться такими вещами.

По мнению специалиста, такие эпизоды невозможны в Национальной хоккейной лиге.

— После двух матчей в Уфе есть вопросы к судьям? Вы опять про судей? Да, удаление повлияло. Я не умаляю мастерства игроков «Салавата», но там просто человек упал. Я бы такие удаления просто не давал. Мне интересно смотреть матчи НХЛ, там ребята так не падают, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».