В Татарстане зарегистрировано более 32 тыс. безработных граждан

На сегодняшний день в Татарстане в органах службы занятости зарегистрировано 32 024 официально безработных гражданина. Уровень безработицы в республике на 17 февраля равен 1,58% от численности рабочей силы.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,7 человека на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Зарегистрировано снижение числа безработных в моногородах Татарстана. Так, в Набережных Челнах нетрудоустроены 3 271 человек, в Нижнекамске — 1 830. В Елабуге по данным на 17 февраля зарегистрировано 777 безработных, в Камских Полянах — 305, в Чистополе — 274, в Менделеевске — 100.

В органах службы занятости татарстанцам предлагают 45 451 вакансию. Из них 3,2 тыс. предложений по трудоустройству республиканские работодатели представили за прошедшую неделю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане в год пандемии коронавируса число работающих граждан сократилось на 11 тысяч человек: с 1 млн 971 тысяч в четвертом квартале 2019 года до 1 млн 960 тысяч в четвертом квартале 2020 года.



Татьяна Демина