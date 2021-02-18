Ростовский суд дал активистке нежелательной организации 4 года условно

Фото: Илья Репин (архив)

Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону признал Анастасию Шевченко виновной в «осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации». Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Она стала первой в России обвиняемой по статье 284.1 УК РФ, пишет «Медиазона».

Напомним, что Шевченко задержали в январе 2019 года. Она стала фигуранткой дела о деятельности нежелательных организаций как активист «Открытой России». Кроме нее задержали Елену Меньшенину и юриста правозащитного подразделения «Открытой России» Эльзу Нисанбекову, которая жила в Казани.

Нисанбекова занималась защитой активистов, задержанных на митингах, участвовала в качестве представителя по гражданским искам, в том числе при отстаивании рощи на Гаврилова, на месте которой могла появиться парковка к ЧМ по футболу.

