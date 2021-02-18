В Челнах заявили о мерах воспитательного воздействия к детям, совершающим уголовные проступки

В Набережночелнинском городском суде заявили, что к детям, совершающим уголовные проступки, будут применяться «принудительные меры воспитательного воздействия». Соответствующее положение внес Верховный суд РФ в законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия «уголовные проступки».

Согласно тексту документа, несовершеннолетний, совершивший уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с применением принудительной меры воспитательного воздействия. К таким мерам относятся предупреждение, передача под надзор родителей либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению ребенка. Срок установления таких мер может составить от месяца до года.

При этом если меры воспитательного воздействия не действуют и ребенок систематически их не выполняет, несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной ответственности, говорится на сайте Набережночелнинского городского суда.

Напомним, что вчера разгорелся новый скандал с жительницей Набережных Челнов Агиной Алтынбаевой. На этот раз в центр скандала попали ее дети, которые с оскорблениями выгнали пришедших к ним сотрудников полиции. Визитом полицейских к детям в отсутствие взрослых заинтересовалась прокуратура, однако там отметили неоднозначность ситуации. В пресс-службе ведомства добавили, что, несмотря на установленный возраст уголовной ответственности — 16 лет, к детям могут быть применены меры воспитательного воздействия.



Ольга Плешкова