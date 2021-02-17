Прокуратура Татарстана разберется, почему к детям Алтынбаевой пришла полиция

Фото: соцсети

Сегодня в Сети появилось видео, как дети скандально известной жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой с оскорблениями выставили полицейских за дверь. Стражи порядка явились в рамках расследования пожара в маршрутке, который устроил младший брат скандалистки.

Как объяснила Алтынбаева, полицейские специально дождались момента, когда ее не будет дома. На кадрах опубликованного ролика дети выгоняют за дверь уже вошедших полицейских словами «Дай бог, чтобы сдох» и «Мусорянин».

Прокурору Набережных Челнов поручено разобраться в ситуации. Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана, надзорное ведомство намерено дать оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Необходимо установить, как и почему полицейские оказались в квартире и что там происходило.

Тем не менее в ведомстве подчеркнули неоднозначность ситуации — все-таки дети вели себя более чем вызывающе.

«Публичные оскорбления сотрудников полиции недопустимы, это уголовно-наказуемое деяние. Понятно, что возраст уголовной ответственности — 16 лет, но такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Есть меры воспитательного воздействия», — считает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Напомним, в Набережных Челнах сгорела маршрутка. Причиной пожара стала детская шалость двух подростков 13 и 14 лет, один из них оказался братом Агины Алтынбаевой, которого женщина воспитывает сама.



Ольга Плешкова