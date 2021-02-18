Казанца осудили за фиктивную прописку в квартире 11 иностранцев

Суд признал виновным 35-летнего жителя Казани в том, что он фиктивно прописал у себя в квартире 11 иностранцев. Фактически иностранцы там не проживали, сообщает прокуратура Татарстана.



Установлено, что казанец предоставил в миграционную службу документы о постановке на учет в своей квартире иностранцев в марте 2020 года. Суд признал его виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Казанцу назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же год. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее за организацию «резиновой квартиры» осудили 26-летнего казанца — он прописал в своей квартире 20 граждан ближнего зарубежья. Другого жителя Казани — 52-летнего мужчину — суд оштрафовал на 5 тысяч рублей — он прописал в своей квартире семь сирийцев.

Маргарита Головатенко