В Казани мужчину осудили за организацию «резиновой» квартиры

В Казани суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который поставил на учет в своей квартире 20 граждан ближнего зарубежья. Действие было фиктивным — иностранцы у казанца не проживали.

Документы о постановке на учет мужчина предоставил в отдел по вопросам миграции управления МВД России по Казани в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Казанец свою вину в содеянном признал. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее 52-летнего казанца суд оштрафовал на 5 тысяч рублей по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России — он прописал в своей квартире семь сирийцев.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в столице Татарстана пресекли деятельность группы лиц по незаконной поставке на миграционный учет иностранных граждан: с мая по октябрь 2019 года подозреваемые через организацию фиктивно поставили на миграционный учет в Казани 2 513 иностранцев. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.



Татьяна Демина