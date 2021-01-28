Казанца осудили за организацию «резиновой квартиры» — он фиктивно прописал семь сирийцев

52-летнего казанца осудили по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Как сообщается на сайте прокуратуры Татарстана, суд назначил ему 5 тысяч рублей штрафа.



Установлено, что с января по август 2020 года мужчина предоставлял в миграционную службу документы о фиктивной регистрации семи граждан Сирии — иностранцы в квартире не проживали.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее за организацию «резиновой квартиры» к условному сроку приговорили жительницу Казани.

Маргарита Головатенко