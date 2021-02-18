Женский клуб «Рубин» подписал контракты с 17 новыми футболистками

Женская команда из системы «Рубина» подписала контракты с 17 новыми футболистками. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Основной костяк женского «Рубина» в дебютном сезоне Суперлиги составят игроки казанского «Мираса», занявшего по итогам 2020 года пятое место в первом дивизионе страны. Также клуб подписал контракты с игроками московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005».

ЖФК «Рубин» подписал контракты с 17-ю футболистками



Напомним, «Рубин» впервые будет представлен в женской Суперлиге. Старт сезона намечен на 13 марта



https://t.co/KyKM4K4lxv pic.twitter.com/cn3gtmbOfO — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2021

Также был представлен тренерский штаб команды. Главному тренеру Ольге Васильевой будут помогать Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей) и Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальником команды назначен Марат Галимов, ранее занимавший должность старшего селекционера мужского «Рубина».

Старт нового сезона женской Суперлиги намечен на 13 марта 2021 года.

Подробнее о женском «Рубине» читайте в материале «Реального времени».