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Женский клуб «Рубин» подписал контракты с 17 новыми футболистками

12:11, 18.02.2021
Женский клуб «Рубин» подписал контракты с 17 новыми футболистками
Фото: rubin-kazan.ru

Женская команда из системы «Рубина» подписала контракты с 17 новыми футболистками. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Основной костяк женского «Рубина» в дебютном сезоне Суперлиги составят игроки казанского «Мираса», занявшего по итогам 2020 года пятое место в первом дивизионе страны. Также клуб подписал контракты с игроками московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005».

Также был представлен тренерский штаб команды. Главному тренеру Ольге Васильевой будут помогать Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей) и Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальником команды назначен Марат Галимов, ранее занимавший должность старшего селекционера мужского «Рубина».

Старт нового сезона женской Суперлиги намечен на 13 марта 2021 года.

Подробнее о женском «Рубине» читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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