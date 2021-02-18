Женский клуб «Рубин» подписал контракты с 17 новыми футболистками
Женская команда из системы «Рубина» подписала контракты с 17 новыми футболистками. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Основной костяк женского «Рубина» в дебютном сезоне Суперлиги составят игроки казанского «Мираса», занявшего по итогам 2020 года пятое место в первом дивизионе страны. Также клуб подписал контракты с игроками московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005».
ЖФК «Рубин» подписал контракты с 17-ю футболистками— «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2021
Напомним, «Рубин» впервые будет представлен в женской Суперлиге. Старт сезона намечен на 13 марта
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Также был представлен тренерский штаб команды. Главному тренеру Ольге Васильевой будут помогать Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей) и Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальником команды назначен Марат Галимов, ранее занимавший должность старшего селекционера мужского «Рубина».
Старт нового сезона женской Суперлиги намечен на 13 марта 2021 года.
Подробнее о женском «Рубине» читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол
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