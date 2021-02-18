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За последние сутки в России подтвердились 13 447 случаев заражения коронавирусом

11:23, 18.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России подтвердились 13 447 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 13 447 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 125 598 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 730 человек, всего — 3 661 312 человек. За сутки коронавирус унес жизни 480 россиян, всего от инфекции скончались 81 926 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в России выявили 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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