За последние сутки в России подтвердились 13 447 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 447 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 125 598 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 18 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 730 человек, всего — 3 661 312 человек. За сутки коронавирус унес жизни 480 россиян, всего от инфекции скончались 81 926 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в России выявили 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Маргарита Головатенко