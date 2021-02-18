Автоинспекторы помогли добраться до Казани детской спортивной команде, у которой сломался автобус

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Во время службы сотрудники ГИБДД МВД по Татарстану помогли добраться детской команде спортсменов в Казань. Автобус, стоящий на обочине, заметили лейтенант полиции Фанис Мифтахов и лейтенант полиции Салават Халиуллин. Об этом сообщает МВД РФ.



Экипаж ДПС заметил пассажирский автобус, который стоял у края проезжей части и подъехал к нему. Выяснилось, что команда детей-спортсменов из 20 человек направлялась в столицу Татарстана из Оренбурга. По пути произошла поломка тормозной системы автобуса.

Полицейские пересадили пассажиров в попутно следовавший автобус, а неисправный транспорт отправили на парковочную площадку, чтобы там устранить неисправность.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы Татарстана спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с моста. 30-летний житель Башкортостана стоял на мосту у въезда в Челны. Автоинспекторам удалось вступить с мужчиной в диалог и отговорить его от необдуманного поступка. Еще месяцем ранее инспекторы ДПС спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях на обочине проезжей части.

Маргарита Головатенко