Щербакова и Трусова пропустят финал Кубка России по фигурному катанию
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала список участников финала Кубка страны.
В число участниц в женском одиночном катании не вошли трехкратная чемпионка России Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.
В женском одиночном катании на турнире выступят: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых и Ксения Цибинова.
По словам тренера Трусовой Евгения Плющенко, его подопечная пропустит соревнования из-за травмы.
«После чемпионата России у нее (Трусовой) была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — сказал Плющенко.
Финал Кубка России состоится в Москве с 27 февраля по 2 марта. Изначально было запланировано, что турнир станет отборочным в сборную России для участия на чемпионате мира в Стокгольме (22—28 марта).
Напомним, ранее в Москве состоялся Кубок Первого канала, в котором победу одержала команда «Красная машина» под капитанством Алины Загитовой.СпортФигурное катание
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