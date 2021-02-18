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Причины 91,9% избыточной смертности в Татарстане остаются неуточненными

10:48, 18.02.2021
Причины 91,9% избыточной смертности в Татарстане остаются неуточненными
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане причины 91,9% избыточной смертности остаются неуточненными — коронавирус повлиял лишь на 562 случая течения смертельных заболеваний из 11 585 избыточных смертей, это всего лишь 4,9%. Об этом сообщает Forbes.

Еще 379 случаев смертности, зафиксированных с января по март, относятся к объясненным, поскольку Росстат публиковал подробные данные о причинах смертности, помимо заболевания COVID-19.

В целом причины более чем 200 тысяч избыточных смертей в России из 323 802 умерших выше уровня 2019 года пока не имеют официального объяснения.

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя данные Росстата по смертности в 2020 году, выросшей на 17,9%, отмечала, что от COVID-19 добавочная смертность составила 31%, а вместе с умершими от других диагнозов, но имевшими положительный тест на коронавирус — 50%. Она не уточняла, от чего умерли другие 50%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2020 году смертность в Татарстане выросла на 27,1%. Это самый высокий рост смертности в Приволжском федеральном округе. Согласно данным Росстата, в прошлом году в республике умерли 54,3 тыс. человек, что на 11,6 тыс. больше, чем по итогам 2019 года. В целом в России смертность увеличилась на 18%. В Приволжском федеральном округе средний показатель составил 22,1%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал уровень добавленной смертности в России из-за коронавируса, называв ее «суровой реальностью пандемии».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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