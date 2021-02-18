В Казани вынесли приговор экс-врачу призывной комиссии

Накануне Приволжский райсуд Казани огласил приговор обвиняемым в афере с освобождением от призыва. Врач-офтальмолог, бывший член военно-врачебной комиссии Татарстана Ирина Пантелеева получила 3 года лишения свободы условно, двое посредников «взятке» Ильнар Равилов и Рашат Мухарлямов — по 4,5 года условно с испытательным сроком 5 лет, сообщили в прокуратуре РТ.



В прениях гособвинитель, старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова запрашивала для всех троих реальные сроки в 3 — 5 лет колонии общего режима.

Вину все трое в суде признали.

Согласно приговору, в период с декабря 2013 года по июнь 2019 года врач получила через так называемых посредников четырех призывников 320 тысяч рублей. Деньги передавались «в качестве незаконного вознаграждения за содействие в принятии ВВК решений об освобождении от военной службы и выдаче военного билета». Следователи и суд пришли к выводу — эти обязательства женщина не собиралась выполнять, поскольку не имела полномочий принимать подобные решения или влиять на них.

Первого посредника сотрудники УЭБиПК МВД РТ задержали при получении средств еще 19 июня 2019 года. Дальше пошли по цепочке. Делом занимались сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ.

Ранее Ново-Савиновский райсуд Казани прекратил схожее дело экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы РТ Киры Целищевой за примирением с потерпевшим. Ранее женщина была судима за взятки, по новому делу подозревалась в посредничестве взятке, но под суд пошла по обвинению в хищении 150 тысяч рублей под видом решения коррупционного вопроса с освобождением от воинской службы по состоянию здоровья.