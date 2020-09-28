В Казани прекращено дело экс-главы филиала медико-социальной экспертизы

Ново-Савиновский райсуд Казани закрыл дело 55-летней Киры Целищевой, экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы РТ. Она уже была судима за взятки, по новому делу ее обвинили в афере на 150 тысяч рублей под видом решения коррупционного вопроса с освобождением от воинской службы по состоянию здоровья.



В суде Целищева полностью признала вину. Потерпевший призывник ходатайствовал о прекращении ее преследования в связи с примирением сторон, указывая, что подсудимая нанесенный вред загладила и претензий к ней он не имеет.

Гособвинитель настаивал на отказе в ходатайстве, однако суд счел нужным согласиться и утвердить мировую.

Заметим, что ранее по этому же делу Ново-Савиновский райсуд вынес Целищевой обвинительный приговор, однако освободил ее от назначенного наказания в 9 месяцев исправительных работ в связи с его отбытием за время домашнего ареста и содержания под стражей. В июле этот приговор был отменен Верховным судом Татарстана, и дело вернулось в суд на повторное рассмотрение.

На старте расследования сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ подозревали Целищеву в посредничестве взятке, в даче которой признался призывник, что был признан негодным к службе в связи с плоскостопием.