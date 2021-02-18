Татарстанский космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС

Уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков получит премию за то, что при отклонении автоматики транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16" взял управление им в свои руки. Об этом «РИА Новости» сообщил Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.

Он добавил, что размер премии зависит от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или была произведена из-за сбоя в автоматике корабля или станции.

Напомним, космический корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции в телеоператорном режиме управления. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, но специалисты ЦУП порекомендовали космонавтам управлять его движением с МКС.

Фото: roscosmos.ru

В ноябре прошлого года Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели шесть часов. Для космонавта из Татарстана это был второй полет к МКС — первый он совершил в октябре 2016 — апреле 2017 года.



Татьяна Демина