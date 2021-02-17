«Прогресс МС-16» пристыковался к МКС в ручном режиме

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции в телеоператорном режиме управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».



На борту корабля находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, на борту МКС работал космонавт Сергей Рыжиков из Татарстана. Сейчас на станции также находятся российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, но специалисты ЦУП порекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим — в этом случае экипаж с МКС управляет движением корабля.

Одна из задач грузового корабля — затопление модуля «Пирс» для освобождения места под многофункциональный лабораторный модуль «Наука».



Маргарита Головатенко