Сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло победила команду Хорватии (14:13) в четвертом туре группового раунда квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

На протяжении всей встречи преимуществом владели хорваты. По ходу третьей четверти разрыв в счете составил четыре мяча, но россияне смогли переломить игру. Команда Сергея Евстигнеева в последние десять минут матча не позволила забить сопернику ни разу, благодаря чему добилась победы.

Пять мячей в составе сборной России забросил Константин Харьков. Еще три гола на счету ватерполистов казанского «Синтеза» — по разу забили Даниил Пронин, Роман Шепелев и Никита Деревянкин.

После этой победы российская сборная возглавила турнирную таблицу группы В, набрав семь очков. За тур до конца группового этапа Россия обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Завтра команда Евстигнеева встретится со сборной Нидерландов.

Для попадания на Олимпиаду России необходимо попасть в тройку лучших по итогам турнира.

Напомним, ранее россияне с крупным счетом обыграли Германию.

Хорватия — Россия 13:14 (5:3, 4:4, 4:4, 0:3)

Хорватия: Фатович — 4, Вукичевич — 2, Лончар — 1, Йокович — 1, Букич — 1, Буслье — 1, Милош — 1, Врлич - 1, Бутич — 1.

Россия: Харьков - 5, Меркулов — 2, Нагаев — 2, Шепелев — 1, Киселев - 1, Деревянкин — 1, Ашаев — 1, Пронин — 1.