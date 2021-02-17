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Стоимость биткоина достигла $52 тысяч

22:37, 17.02.2021
Стоимость биткоина достигла $52 тысяч
Фото: flickr.com

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $52 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные биржи CoinDesk.

В 22:36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186.

Напомним, сегодня в 12.59 курс криптовалюты составил $51 335. Последним импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.

«Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин, стоимостью $51 тысяч.

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