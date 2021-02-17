Стоимость биткоина достигла $52 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $52 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные биржи CoinDesk.

В 22:36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186.

Напомним, сегодня в 12.59 курс криптовалюты составил $51 335. Последним импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.



«Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин, стоимостью $51 тысяч.