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В Осиново появится первое общественное пространство

22:29, 17.02.2021
В Осиново появится первое общественное пространство
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана появится первое общественное пространство. Также будут разработаны проекты зданий детской музыкальной школы, бассейна и клуба.

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев обратил внимание, что по количеству проживающих в Осиновском сельском поселении человек оно сопоставимо с отдельно взятыми районами республики. Однако при этом в селе отсутствует общественное пространство, куда бы местные семьи могли прийти и отдохнуть.

«На такое большое поселение необходим плавательный бассейн, состояние клуба тоже удручающее. Все это предмет для нашей работы», — передает слова Афанасьева пресс-служба главы Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ


Напомним, в декабре прошлого года в Осиново открылся универсальный спортивный зал. Общая площадь двухэтажного спорткомплекса составила более 1,4 тыс. кв. метров.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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