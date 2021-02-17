В Осиново появится первое общественное пространство

В селе Осиново Зеленодольского района Татарстана появится первое общественное пространство. Также будут разработаны проекты зданий детской музыкальной школы, бассейна и клуба.

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев обратил внимание, что по количеству проживающих в Осиновском сельском поселении человек оно сопоставимо с отдельно взятыми районами республики. Однако при этом в селе отсутствует общественное пространство, куда бы местные семьи могли прийти и отдохнуть.

«На такое большое поселение необходим плавательный бассейн, состояние клуба тоже удручающее. Все это предмет для нашей работы», — передает слова Афанасьева пресс-служба главы Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ



Напомним, в декабре прошлого года в Осиново открылся универсальный спортивный зал. Общая площадь двухэтажного спорткомплекса составила более 1,4 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина