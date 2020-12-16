В Зеленодольском районе РТ открылся универсальный спортивный зал

Фото: пресс-служба президента РТ

В селе Осиново Зеленодольского района РТ открылся универсальный спортивный зал. В мероприятии в режиме видео-конференц-связи принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство спортзала в Осиново началось в апреле 2020 года, завершилось в ноябре. Общая площадь двухэтажного спорткомплекса составила более 1,4 тыс. кв. метров.

Фото: пресс-служба президента РТ

Универсальный спортзал на первом этаже предназначен для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Площадь зала, расположенного на втором этаже, составила 190 кв. метров.

Фото: пресс-служба президента РТ

В спорткомплексе расположена площадка для тренажеров, имеются раздевалки и душевые.

О том, что универсальный спортзал в поселке Осиново получил заключение о соответствии Госстройнадзора РТ, сообщалось ранее.



Татьяна Демина